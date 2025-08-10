Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Бившият стопер, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев коментира пред Sportal.bg задълбочаващата се криза при "червените". Снощи отборът на Душан Керкез направи 0:0 с Черно море и продължава да няма победа, след четири изиграни срещи от началото на сезона. Майкъла беше на трибуните на Националния стадион "Васил Левски" и призна, че е останал много разочарован от безидейната игра на "армейците".

"Трагични! Това е истината. Един трагичен ЦСКА. Определено има психологически проблем в съблекалнята, в отбора. Нямам друго обяснение. Не може цял мач да нямаме едно чисто положение. Ритане, бутане, връщане назад към вратаря. Какво е това?! Това ЦСКА ли е? С тези футболисти не би трябвало да сме чак толкова зле, бе! Не може за два мача да имаме положение и половина. Наистина има някакъв психологически проблем и явно Керкез не може да се справи с него. Май е време да си ходи. Любо или Стойчо със сигурност ще вдигнат отбора, но те изглеждат като временен вариант.

Треньор от чужбина не може да вирее в ЦСКА явно. Керкез вчера и състава сбърка. Теодор Иванов за какво го взехме от Цветомир? Нищо де, ще дойде време да го пробваме. Нямало лидери. Ами няма лидери - Турицов всяка година е пред напускане, сега титуляр стана момчето. Това не е лошо. Излизат едни такива плахи, не могат да си подадат топката пет пъти. Илиан Илиев е добър футболист, има качества, но изглежда и той като смачкан. Ние едно време бяхме 14 лидера от 16 човека. Двама бяха по-тихи и възпитани, другите бяхме готови да се сбием с всеки. Джеки - лидер! Джони - лидер! Спас - лидер! Пламен Марков - лидер! Цецо Йончев - лидер! Да не ги изброявам всички. Биехме се, проблеми е имало, но като сложим червената фланелка - излизаме и газим.

Друг е въпросът кой е до Керкез? Кой ще се заеме със спортно-техническата част в клуба след португалеца? За мен изпълнителният директор не трябва да разбира от футбол, той по спортно-техническите неща не бива да се меси. Каза се, че Керкез бил избран от общо 50 треньора. Добре, ама нищо не играем, все трябваше да създадем по пет положения срещу отбори като Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив). Кой е избрал Керкез от тези 50 треньора? Кой носи отговорността за този избор? Левски си имат Сираков и Боримиров, които разбират от футбол, и резултатите там са налице. Порязаха ги в Португалия, сега биха Сабах, Румен Чандъров съживи Рупанов и момчето си използва шанса - влезе за малко и си вкара хубав гол. А ние гледаме европейските турнири по телевизията. За Арда да кажем нещо - страхотни! Кмет, собственик, Сашо Тунчев. Ето ти успешна структура, направиха отбор, постигат невиждани успехи за историята на този клуб.

В ЦСКА на топ ниво са: собственикът, който дава около 50 милиона за бюджет; великата армейска публика; строежите на стадиона и двете бази; шефът на охраната и бай Добри. Пет пункта. Но другото е трагедия. Не може за четири мача да сме вкарали един гол от игра. Това на какво прилича? Аз го казах още, когато назначиха Душан Керкез - Пловдив не е София. Ботев не е ЦСКА. В Ботев и да паднеш два мача, няма това напрежение, което го има в ЦСКА. Несравнимо е. Играл съм в провинцията и знам каква е разликата спрямо София. Във всяко отношение има разлика. Дори в днешно време е още по-голяма, защото много градове и села се обезлюдиха.

Бях тийнейджър, когато ме взеха в Сливен. Играех до Арабов, който беше страхотен защитник. Пред нас беше Паро Никодимов. Бихме Левски с 3:0, казаха ми да "изям" Кирил Миланов от Левски, беше изключителен нападател - "изядох" го. Нищо че нямах 20 г. Излязох и само бях по петите му. Играл съм и срещу Петко Петков от Берое, голям футболист. Срещу Христо Бонев. Това ти дава самочувствие, това ти носи увереност. Макар че от 1 до 6 не сме футболисти. Ние сме работници. Футболистите са от номер 7 до 11. Това е истината, признавам си го. А днес в ЦСКА какви са? Кой ще излезе и ще се раздаде докрай за червената фланелка? Този сезон го драскаме още отсега, остана да се борим за купичката. Надявам се, че когато се върнем на нашия стадион, всичко ще се промени. Ще завърша със заглавието на книгата на професор Табаков - "Няма да е все така". Малко оптимистично, да се надяваме на по-добро бъдеще", каза Георги Илиев.