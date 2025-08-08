Популярни
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8845
  • 13

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов поздрави Левски и Арда (Кърджали) за снощните победи в Лига на конференциите. Босът на "белите" каза няколко думи и относно коментара на изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров за "бавенето на времето" на тима от "Овча купел".

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

"Не знам какво да ви кажа. Боримиров така е преценил, така е казал. Ще си замълча. Искам да поздравя Левски и Арда за победите. Български отбори печелят в Европа, какво по-добро от това", заяви шефът на славистите.

"Прави ми впечатление, че Филип Кръстев не е играл от три месеца. Той е дете на Славия. Вратите на Славия винаги са отворени за децата на клуба. Ако реши, винаги е добре дошъл, въпреки че имахме разногласия в миналото. Филип тръгна към големия футбол от Славия, може да го направи отново", добави бизнесменът.

