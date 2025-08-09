Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3805
  • 1

Бразилският гранд Гремио е отхвърлил и новата подобрена оферта на Лудогорец за нападателя Андре Енрике, съобщава журналистът Фабио Варгас.

Българският шампион е предложил да вземе високия 190 см голмайстор за една година под наем за 300 хиляди долара, като в договора е предвидена и клауза от 3 милиона долара откупна цена на бразилския таран. Предложението обаче се е видяло малко на Гремио или клубът не иска да дава футболиста си под наем на този етап. Бразилският клуб иска да продаде направо Енрике, но за 5 милиона долара.

В същото време в момента Андре Енрике лекува контузия на бедрото и не е ясно кога точно ще се завърне в игра. В края на миналия месец Гремио вече отклони първото предложение на "орлите" за нападателя.

Гремио привличат Андре Енрике от Ерсилио Луз в началото на 2024 година, като плащат за правата му 1,2 милиона евро. Последният му мач за Гремио е на 19 юли срещу Вашку да Гама (1:1), като в него той се контузва. През годината има общо 18 мача и 2 гола за бразилския тим във всички турнири. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Академик (Свищов) с категоричен успех

Академик (Свищов) с категоричен успех

  • 9 авг 2025 | 12:38
  • 824
  • 0
Лудогорец обяви програмата за гостуването в Унгария

Лудогорец обяви програмата за гостуването в Унгария

  • 9 авг 2025 | 12:25
  • 572
  • 0
Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

  • 9 авг 2025 | 12:18
  • 618
  • 0
Душан Керкез определи група от 21 футболисти за двубоя с Черно море

Душан Керкез определи група от 21 футболисти за двубоя с Черно море

  • 9 авг 2025 | 12:07
  • 2781
  • 1
Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

Днес ще се изиграят три мача от кръга във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 10:45
  • 4267
  • 1
Проблеми в атака за Арда (Кърджали)

Проблеми в атака за Арда (Кърджали)

  • 9 авг 2025 | 10:00
  • 2242
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1332
  • 5
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 16140
  • 23
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 17014
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16709
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12092
  • 6