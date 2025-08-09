Борнемут веднага намери заместник на Забарний

Популярни
  • 9 авг 2025 | 18:38
  • 391
  • 0
Борнемут, който продаде украинския защитник Иля Забарний на Пари Сен Жермен, веднага намери негов заместник. Клубът от Висшата лига се разбра с Лил за трансфера на 24-годишния Бафоде Диаките, като ще плати 35 милиона евро, както и още 5 милиона под формата на различни бонуси, твърди радио "Монте Карло".  Диаките ще подпише договор с "черешките" за пет години до 2030-а.

Диаките е роден в Тулуза от гвинейски родители. Започва футбол в академията на Тулуза, а от 2022 играе за Лил. Централният защитник е играл за всички юношески и младежки националния отбори на Франция, като бе и част от олимпийския тим на "петлите", загубил финала на Игрите в Париж от Испания миналото лято. Той има 85 мача и 12 гола за Лил в последните три сезона в Лига 1.  

Борнемут инвестира част от парите, които получи за трансфери на свои футболисти, след като продаде Забарний на ПСЖ за 66 милиона евро, Дийн Хаусен на Реал Мадрид за повече от 60 милиона, както и Милош Керкез на Ливърпул за приблизително 46 милиона.

Снимки: Imago

