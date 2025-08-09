Филмът за Формула 1 с Брад Пит се връща по кината

Филмът F1: The Movie се превърна в най-успешният проект в кариерата на холивудската звезда Брад Пит с приходи от 552 милиона долара на глобалния пазар.

След тези успехи компанията Apple реши да върне филма отново в кината – от вчера, но само в салоните, където присъства технологията IMAX. Филмът ще остане в програмата на тези кина до края на лятото.

“He's flying.”



— F1: The Movie (2025), dir. Joseph Kosinski pic.twitter.com/ZLKOaFUSa5 — A Shot. (@ashotmagazine) July 6, 2025

От компанията потвърдиха успехите на филма и обясниха, че лентата за Формула 1 е класически представител на така наречените „летни хитове“, но най-вероятно ще има доста по-дълъг живот.

След края на кино прожекциите, филмът ще стане част от портфолиото на стрийминг платформата Apple TV+.

Снимки: Gettyimages