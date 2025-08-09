Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Филмът за Формула 1 с Брад Пит се връща по кината

Филмът за Формула 1 с Брад Пит се връща по кината

  • 9 авг 2025 | 18:06
  • 630
  • 0

Филмът F1: The Movie се превърна в най-успешният проект в кариерата на холивудската звезда Брад Пит с приходи от 552 милиона долара на глобалния пазар.

След тези успехи компанията Apple реши да върне филма отново в кината – от вчера, но само в салоните, където присъства технологията IMAX. Филмът ще остане в програмата на тези кина до края на лятото.

Традицията сочи, че Пиастри ще стане световен шампион
Традицията сочи, че Пиастри ще стане световен шампион

От компанията потвърдиха успехите на филма и обясниха, че лентата за Формула 1 е класически представител на така наречените „летни хитове“, но най-вероятно ще има доста по-дълъг живот.

След края на кино прожекциите, филмът ще стане част от портфолиото на стрийминг платформата Apple TV+.

Световният шампион притежава уникален рекорд
Световният шампион притежава уникален рекорд
 Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата
Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

  • 9 авг 2025 | 13:13
  • 703
  • 0
Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

  • 9 авг 2025 | 12:17
  • 716
  • 0
Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

  • 9 авг 2025 | 11:35
  • 968
  • 3
Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

  • 9 авг 2025 | 11:03
  • 1952
  • 1
Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

  • 8 авг 2025 | 19:05
  • 2019
  • 2
Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

  • 8 авг 2025 | 18:17
  • 4460
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

  • 9 авг 2025 | 19:23
  • 24291
  • 74
Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

  • 9 авг 2025 | 18:00
  • 14080
  • 3
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 25185
  • 37
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 24806
  • 88
България - Нидерландия, аванс за гостите

България - Нидерландия, аванс за гостите

  • 9 авг 2025 | 19:02
  • 8147
  • 11
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 38496
  • 36