Световният шампион притежава уникален рекорд

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен е пилотът, който най-отдавна е бил затварян с поне една обиколка на пистата в състезание.

За голяма част от колегите му това се случи съвсем скоро. В Унгария на повече от една обиколка зад победителя завършиха Пиер Гасли, Франко Колапинто, Юки Цунода, Естебан Окон, Алекс Албон, Карлос Сайнц, Нико Хюлкенберг, Люис Хамилтън, Исак Хаджар и Андреа Кими Антонели. Общо 10 пилоти или половината от колоната.

Предишното такова масово затваряне с поне една обиколка беше в Австрия. Там в обиколката на победителя не успяха да завършат Ланс Строл, Оливър Беарман, Габриел Бортолето и Фернандо Алонсо. На Джордж Ръсел и Лиам Лоусън това им се случи в Монако.

За последно Шарл Леклер завърши на повече от една обиколка от победителя на „Силвърстоун“ миналата година. А за двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис това за последно се случи през 2023 година – в Бразилия за Пиастри и в Монако за Норис.

И тук идва рекордът на Макс – за последно той е бил затворен с обиколка в Гран При на Италия 2017 година.

