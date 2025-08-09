Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Отборите на ЦСКА и Черно море се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Васил Левски” е с начален час 19:00 и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

“Червените” започнаха кошмарно сезона и след първите три кръга имат едва две точки, спечелени след равенства срещу Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна), последвани от загуба от Локомотив (Пловдив). Това отрежда на тима 11-а позиция в подреждането и вече изоставане от седем точки от Левски и Лудогорец.

“Моряците” от своя страна са с две победи - над Ботев (Пловдив) и Берое и равенство при визитата на Локомотив (София). Седемте точки отреждат на тима трета позиция към момента - с еднакъв актив с Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948.

Слабият старт при домакините доведе до раздяла със спортния директор Пауло Нога преди около седмица. Малко по-рано подобна бе съдбата и на капитана Лиъм Купър. Крилото Зюмюр Бютучи пък е изваден от състава по желание на наставника Душан Керкез заради непрофесионално поведение.

От друга страна положителната новина в ЦСКА от последните дни е привличането на голмайстора на миналия шампионат Леандро Годой, за когото бе платена солидна сума на Берое. Аржентинецът обаче няма да може да вземе участие в днешния мач, тъй като все още не е регистриран в състава на тима от София. Аут за мача е друго ново попълнение - Кевин Додай, който е с изкълчен глезен.

При Черно море пък в групата се завръщат Димитър Тонев и Жоао Бандаро, които бяха извън строя за миналия двубой. Играчите на Илиан Илиев вече са изцяло концентрирани в родния шампионат, след като преди седмица приключи с европейската си кампания с отпадане от Истанбул Башакшехир.

В рамките на изминалия сезон двата тима играха цели четири пъти един срещу друг - два пъти за шампионат и два пъти за Купата на България. В мачовете за първенство двата тима направиха две равенства - 1:1 и 0:0, а в полуфинала на турнира ЦСКА спечели с 2:1 като домакин след нулево равенство във Варна.