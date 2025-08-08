Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 1052
  • 1
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

Организираните фенове на ЦСКА от "Сектор Г" излязоха с призив за благородна кауза. Привържениците на "червените" призоваха за помощ за техния събрат Иван Петров. Той се бори с коварна болест и му предстои операция.

Ето какво написаха привържениците на "армейците":

"Армейци, обръщаме се към вас с молба за помощ за наш брат, изпаднал в беда. Иван Петров, който е част от Северната трибуна от години, се бори с диагнозата рак на простатата и дебелото черво.Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19 септември има насрочена операция в болница "Софиямед".

На Ванката и неговото семейство не им достигат около 15 000 лв. за интервенцията и за това молим всеки един от вас, който има възможност, да помогне на нашето момче в този труден момент. "Червената" общност е показвала многократно през годините, че когато е обединена и задружна, невъзможни неща няма!

Ето и как може да дарите и да спомогнете за лечението му:

Титуляр: Камелия Иванова Петрова
IBAN: BG61UNCR70001598219472
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
Основание: Дарение за Иван Петров

Кураж, Ванка! САМО ЦСКА!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Акулите" гонят победа в Перник без основен играч

"Акулите" гонят победа в Перник без основен играч

  • 8 авг 2025 | 13:48
  • 1765
  • 4
Берое представи заместника на Годой

Берое представи заместника на Годой

  • 8 авг 2025 | 13:33
  • 11677
  • 17
Славия почете голяма клубна легенда

Славия почете голяма клубна легенда

  • 8 авг 2025 | 13:10
  • 1681
  • 1
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15231
  • 33
Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

  • 8 авг 2025 | 11:25
  • 7088
  • 10
Христозов: Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

Христозов: Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

  • 8 авг 2025 | 11:05
  • 4450
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1448
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12903
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1501
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15291
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 29928
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15231
  • 33