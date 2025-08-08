Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Организираните фенове на ЦСКА от "Сектор Г" излязоха с призив за благородна кауза. Привържениците на "червените" призоваха за помощ за техния събрат Иван Петров. Той се бори с коварна болест и му предстои операция.

Ето какво написаха привържениците на "армейците":



"Армейци, обръщаме се към вас с молба за помощ за наш брат, изпаднал в беда. Иван Петров, който е част от Северната трибуна от години, се бори с диагнозата рак на простатата и дебелото черво.Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19 септември има насрочена операция в болница "Софиямед".



На Ванката и неговото семейство не им достигат около 15 000 лв. за интервенцията и за това молим всеки един от вас, който има възможност, да помогне на нашето момче в този труден момент. "Червената" общност е показвала многократно през годините, че когато е обединена и задружна, невъзможни неща няма!



Ето и как може да дарите и да спомогнете за лечението му:



Титуляр: Камелия Иванова Петрова

IBAN: BG61UNCR70001598219472

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Основание: Дарение за Иван Петров



Кураж, Ванка! САМО ЦСКА!".