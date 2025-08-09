ЦСКА ще се опита да се раздели с Аарон Исека

Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

Бившият номер 9 на ЦСКА Аарон Исека вече е възстановен от контузията в рамото, която получи в началото на подготовката на "червените", но най-вероятно той ще напусне клуба съвсем скоро.

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Играчът поднови тренировки, но все още има да наваксва с физическата си кондиция. С пристигането на Леандро Годой в тима аржентинецът получи деветката за сметка на белгиеца, който я бе взел едва това лято и на практика не изигра нито един мач с №9 на гърба си, припомня "Мач Телеграф".

Очаква се скоро да започнат преговорите за разтрогване на договора на трансферното разочарование.