ЦСКА ще се опита да се раздели с Аарон Исека

  • 9 авг 2025 | 09:25
  • 496
  • 0
Бившият номер 9 на ЦСКА Аарон Исека вече е възстановен от контузията в рамото, която получи в началото на подготовката на "червените", но най-вероятно той ще напусне клуба съвсем скоро.

Играчът поднови тренировки, но все още има да наваксва с физическата си кондиция. С пристигането на Леандро Годой в тима аржентинецът получи деветката за сметка на белгиеца, който я бе взел едва това лято и на практика не изигра нито един мач с №9 на гърба си, припомня "Мач Телеграф".

Очаква се скоро да започнат преговорите за разтрогване на договора на трансферното разочарование.

