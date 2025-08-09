Популярни
Душан Керкез определи група от 21 футболисти за двубоя с Черно море

  • 9 авг 2025 | 12:07
  • 1874
  • 1
Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой срещу Черно море от 4-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато 12. Марин Орлинов 21. Фьодор Лапоухов 19. Иван Турицов 15. Тибо Вион 2. Дейвид Пастор 3. Сейни Санянг 5. Лумбард Делова 14. Теодор Иванов 4. Адриан Лапеня 20. Мартин Стойчев 30. Петко Панайотов 99. Джеймс Ето’о 73. Илиан Илиев 8. Дейвид Сегер 7. Улаус Скаршем 17. Джейсън Локило 29. Иван Тасев 16. Георги Чорбаджийски 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов

