Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

Суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков ще подкрепи съотборниците си от националния отбор в днешния мач в "Арена СамЕлион". България се изправя срещу Нидерландия във втория си изключително важен мач от световните предквалификации от 18:00 часа, а Саша ще е плътно до представителния ни тим в този труден момент.

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Припомняме ви, че крилото на Олимпиакос отпадна от сметките на селекционера Росен Барчовски за неопределен период от време, като все още се възстановява от контузия в глезена.



Той получи травмата по време на финалния мач от серията за титлата в гръцкото баскетболно първенство през месец юни.

В първия си мач от пресявките за Световното първенство в Катар през 2027 година България загуби със 76-88 от Австрия, а Нидерландия записа успех с 1 точка над австрийците.