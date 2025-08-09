Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Изключителна атмосфера се очаква в "Арена СамЕлион" днес по време на мача между България и Нидерландия от световните предквалификации. Срещата стартира в 18:00 часа в залата в Самоков, а билети почти няма. Останали са едва 300 бройки, разкриха специално за Sportal.bg организаторите на събитието.

Междувременно от БФБаскетбол обявиха, че така търсените листчета ще бъдат продавани от 16:00 часа на касите на комплекса.

Припомняме ви, че България допусна загуба от Австрия (76-88) в първия си мач от пресявките за Световното първенство в Катар през 2027 година и гони задължителен успех срещу "лалетата" днес, които пък вече имат една победа в сметката си именно над "австрийците".

В залата се очаква да се появи и суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков, който се възстановява от контузия в глезена и няма да вземе участие в мача.

Снимка: ФИБА