Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

Останаха ограничен брой билети за България - Нидерландия

  • 9 авг 2025 | 10:23
  • 922
  • 0

Изключителна атмосфера се очаква в "Арена СамЕлион" днес по време на мача между България и Нидерландия от световните предквалификации. Срещата стартира в 18:00 часа в залата в Самоков, а билети почти няма. Останали са едва 300 бройки, разкриха специално за Sportal.bg организаторите на събитието.

Междувременно от БФБаскетбол обявиха, че така търсените листчета ще бъдат продавани от 16:00 часа на касите на комплекса.

Припомняме ви, че България допусна загуба от Австрия (76-88) в първия си мач от пресявките за Световното първенство в Катар през 2027 година и гони задължителен успех срещу "лалетата" днес, които пък вече имат една победа в сметката си именно над "австрийците".

В залата се очаква да се появи и суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков, който се възстановява от контузия в глезена и няма да вземе участие в мача.

Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков
Везенков ще застане до "лъвовете" в Самоков

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 4331
  • 0
Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

Националите до 16 години бяха разгромени от Белгия

  • 8 авг 2025 | 21:47
  • 1130
  • 0
Мирослав Васов остава в Рилски спортист

Мирослав Васов остава в Рилски спортист

  • 8 авг 2025 | 21:13
  • 2239
  • 0
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 18243
  • 41
Димитър Димитров: Ако покажем здрава игра, можем да победим Нидерландия

Димитър Димитров: Ако покажем здрава игра, можем да победим Нидерландия

  • 8 авг 2025 | 20:30
  • 1068
  • 1
Барчовски не изключи възможността Везенков да играе в световните предквалификации

Барчовски не изключи възможността Везенков да играе в световните предквалификации

  • 8 авг 2025 | 20:29
  • 6931
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 8084
  • 79
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 4948
  • 5
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 4644
  • 15
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 4331
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 2972
  • 5
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 28600
  • 59