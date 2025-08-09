Верстапен не очаква още победи този сезон

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен спечели две победи този сезон плюс първото място в спринта на „Спа“. Но преди началото на лятната пауза пилотът на Ред Бул обясни, че се съмнява, че ще успее да спечели отново в рамките на настоящата кампания.

„Ако всичко продължи така, както сега, то няма да можем да вземем още победи – обясни Макс. – Нищо не мога да променя в тази ситуация. Мога да се ядосвам, но това няма да направи колата ми по-бърза.

„Пробвахме най-различни решения, но в момента нищо не работи. Аз имам още няколко идеи, които обаче не мога да разкажа пред медиите. Остава ни да чакаме и да анализираме всичко след всеки състезателен уикенд. В крайна сметка, тези резултати вече не ме огорчават, тъй като ние не се борим за нищо.“

Снимки: Gettyimages