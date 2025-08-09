Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

Десет старта преди края на сезона във Формула 1 Ферари заема второто място в класирането на конструкторите, на е на 299 точки зад Макларън. Шефът на Скудерията Фредерик Васьор посочи двете най-важни цели пред тима: запазване на това второ място този сезон и участие в битката за титлата догодина.

„Като всеки сезон, и този има плюсове и минуси, чашата може да е наполовина пълна или празна – обясни французинът. – При конструкторите сме пред Ред Бул и Мерцедес, но изоставаме много от Макларън.

„Но смятам, че тимът ни се развива, въпреки че понякога това не се вижда на пистата. Правим стъпки напред. Трябва да запазим второто място при конструкторите и спечели няколко победи до края на сезона.

„Проектът за сезон 2026 е сложен, но Ферари винаги иска да побеждава, така че целта ни е ясна. Правим всичко възможно, тъй като искаме да спечелим титлата. През 2026 ще имаме добър шанс за титлата.“

Снимки: Imago