Валенсия ще привлече швейцарски национал от Йънг Бойс

Валенсия ще подсили халфовата си линия, като привлече швейцарския национал Филип Угринич от Йънг Бойс, написа вестник "Марка".

Халфът, който е роден в Люцерн, но е от сръбски произход, ще подпише контракт с клуба от Ла Лига до 2029-а, като Валенсия ще плати 3 милиона евро за правата му, но освен тази сума и различни бонуси, които са определени в договора. Футболистът пристига днес във Валенсия, където ще бъде представен официално.

A quick look at some of Filip Ugrinic's stats from last season (Footystats).



Clearly someone who will do a lot of distribution and create opportunities.



The crossing number is also impressive for someone who primarily operates through the middle. pic.twitter.com/e2hPOHyp71 — ArmadaNaranja (@ArmadaNaranja) August 7, 2025

Угринич е от академията на Люцерн, който е първият му професионален отбор, и печели Купата на Швейцария през 2021-ва. Година по-късно преминава в Йънг Бойс с договор за четири години, а през 2023-та става шампион на страната. Халфът е преминал през всички юношески и младежки национални отбори на Швейцария и има три мача за представителния мъжки тим на страната.

Снимки: Gettyimages