  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 568
  • 0
Валенсия ще привлече швейцарски национал от Йънг Бойс

Валенсия ще подсили халфовата си линия, като привлече швейцарския национал Филип Угринич от Йънг Бойс, написа вестник "Марка".

Халфът, който е роден в Люцерн, но е от сръбски произход, ще подпише контракт с клуба от Ла Лига до 2029-а, като Валенсия ще плати 3 милиона евро за правата му, но освен тази сума и различни бонуси, които са определени в договора. Футболистът пристига днес във Валенсия, където ще бъде представен официално.

Угринич е от академията на Люцерн, който е първият му професионален отбор, и печели Купата на Швейцария през 2021-ва. Година по-късно преминава в Йънг Бойс с договор за четири години, а през 2023-та става шампион на страната. Халфът е преминал през всички юношески и младежки национални отбори на Швейцария и има три мача за представителния мъжки тим на страната.  

Снимки: Gettyimages

