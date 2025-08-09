Валенсия се подсили с универсален халф

Популярни
  9 авг 2025
  • 1079
  • 0
Валенсия официално привлече швейцарския халф Филип Угринич. 26-годишният футболист пристига от Йънг Бойс. Договорът на полузащитника с "прилепите" е до 2029 година.

Угринич може да действа както като плеймейкър, така и като дефанзивен халф. Toй е юноша на Люцерн, а в кариерата си е носил и екипа на нидерландския Емен.

През миналия сезон Угринич изигра общо 49 мача за Йънг Бойс, в които вкара 5 гола и даде 7 асистенции.

Халфът е национал на Швейцария, а през сезон 2023/24 беше избран за най-добър футболист в местната Суперлига.

