Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 2599
  • 0

България приема Нидерландия в “Арена СамЕлион” в Самоков от 18:00 часа във втория си мач от Група “С” на предварителните квалификации за Световното първенство в Катар. Играчите на Росен Барчовски ще търсят задължителна победа над “лалетата” след разочароващото си поражение от Австрия като гост преди броени дни.

Българският тим отново ще бъде без суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков, който се възстановява от травма в глезена. Извън строя срещу “лалетата” е и американският център Дейвид Кравиш, който също лекува контузия. Гардът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър също не е в състава.

Нидерландия започна успешно участието си в предквалификациите, побеждавайки драматично с точка разлика у дома в първия си мач Австрия - 65:64. Тристан Енаруна и Маливай Леонс бяха най-резултатни за “оранжевите”, съответно с 11 и 10 точки.

Ние пък трябва да се надяваме, че българските национали са забравили загубата от Австрия със 76:88. Борислав Младенов вкара 25 точки, като записа още 7 борби и 4 асистенции, Димитър Димитров реализира 15 точки, а Брандън Йънг отбеляза 11 срещу Якуб Пьолтъл и компания.

