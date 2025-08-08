Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

От Реал Мадрид официално представиха своя трети екип за предстоящия сезон, като той е създаден в сътрудничество с “Адидас”. Фланелката, чийто основен цвят е синият, е вдъхновена от клубния стадион “Сантиаго Бернабеу”.
“Реал Мадрид и “Адидас” представят третия екип за сезон 2025/26. Той е син и е вдъхновен от трибуните на “Бернабеу”, като включва бели детайли и емблематичното трилистно лого на “Адидас”. Дизайнът представя перфектна комбинация от идентичността на Реал Мадрид и “Адидас”. За първи път трите ленти на ръкавите са с назъбени ръбове, подобно на обувките на “Адидас”. Също така инициалите RMCF присъстват под яката на гърба”, гласи изявлението на официалния сайт на клуба.
Като модели на новия екип участваха редица играчи от мъжкия и женския състав на Реал Мадрид, сред които Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Джуд Белингам, Тибо Куртоа, Дейвид Алаба, Антонио Рюдигер, Едер Милитао, Атенеа дел Кастийо и Линда Кайседо.