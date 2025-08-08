Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

От Реал Мадрид официално представиха своя трети екип за предстоящия сезон, като той е създаден в сътрудничество с “Адидас”. Фланелката, чийто основен цвят е синият, е вдъхновена от клубния стадион “Сантиаго Бернабеу”.

“Реал Мадрид и “Адидас” представят третия екип за сезон 2025/26. Той е син и е вдъхновен от трибуните на “Бернабеу”, като включва бели детайли и емблематичното трилистно лого на “Адидас”. Дизайнът представя перфектна комбинация от идентичността на Реал Мадрид и “Адидас”. За първи път трите ленти на ръкавите са с назъбени ръбове, подобно на обувките на “Адидас”. Също така инициалите RMCF присъстват под яката на гърба”, гласи изявлението на официалния сайт на клуба.

The heartbeat of the madridistas.💙​​

A blend of our DNA. 🧬​​

This is the 25/26 Real Madrid Third Kit. available now.​​#RMCFThird | @adidasfootball — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 8, 2025

Като модели на новия екип участваха редица играчи от мъжкия и женския състав на Реал Мадрид, сред които Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Джуд Белингам, Тибо Куртоа, Дейвид Алаба, Антонио Рюдигер, Едер Милитао, Атенеа дел Кастийо и Линда Кайседо.