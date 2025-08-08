Популярни
  3. Реал Мадрид се разправи с Леганес в закрита контрола

  • 8 авг 2025 | 15:05
Реал Мадрид спечели днешната си контрола срещу втородивизионния Леганес с убедителното 4:1. Приятелската среща се изигра на тренировъчната база на “лос бланкос” и беше закрита за всички медии, включително клубната телевизия на домакините.

Според информациите в местните издания Чаби Алонсо е пуснал силен стартов състав с играчи като капитана Даниел Карвахал, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, а новото попълнение Алваро Карерас е направил своя неофициален дебют. Схемата е била 4-3-3, като е много възможно повечето титуляри да са същите за първия мач от новия сезон, който е домакинство на Осасуна на 10 август. В днешната проверка гостите от Леганес са открили резултата с попадение на Сюлейман Ел Хадади. Въпреки това Реал Мадрид е осъществил пълен обрат с голове на Браим Диас, Дийн Хаусен, Едер Милитао и юношата Тиаго Питарч.

Единствената открита контрола на Реал Мадрид през това лято е срещу австрийския ВСГ Тирол на 12 август.

Стартов състав на Реал Мадрид: Куртоа, Карвахал, Асенсио, Хаусен, Карерас, Валверде, Себайос, Диас, Винисиус, Гарсия, Мбапе

