Милан се раздели със свой млад талант

  8 авг 2025
От Катандзаро официално обявиха привличането на атакуващия халф Матия Либерали, който пристига с трансфер от Милан. Смята се, че “росонерите” са пуснали 18-годишния талант във втородивизионния клуб без трансферна сума, но с гаранции за 50% от парите при следваща негова продажба.

Либерали беше считан за един от най-обещаващите юноши на Милан, но изигра само един официален мач за първия състав. Това стана при нулевото реми с Дженоа през миналия сезон, с което беше отбелязана 125-годишнината на миланския гранд. До раздялата с него се стигна, след като играчът не успя да се споразумее с клуба за удължаването на договора помежду им, който щеше да изтече през следващото лято. Така младият италианец подписа четиригодишен договор с Катандзаро, който се пребори за него в конкуренцията на Торино.

Междувременно, Милан подготвя две преотстъпвания в Кремонезе. “Дявола” ще изпрати в новака в Серия "А" полузащитника Уорън Бондо и крайния защитник Филипо Терачано, в чийто наем ще има и опция за неговото закупуване.

