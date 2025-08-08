Милан се раздели със свой млад талант

От Катандзаро официално обявиха привличането на атакуващия халф Матия Либерали, който пристига с трансфер от Милан. Смята се, че “росонерите” са пуснали 18-годишния талант във втородивизионния клуб без трансферна сума, но с гаранции за 50% от парите при следваща негова продажба.
Либерали беше считан за един от най-обещаващите юноши на Милан, но изигра само един официален мач за първия състав. Това стана при нулевото реми с Дженоа през миналия сезон, с което беше отбелязана 125-годишнината на миланския гранд. До раздялата с него се стигна, след като играчът не успя да се споразумее с клуба за удължаването на договора помежду им, който щеше да изтече през следващото лято. Така младият италианец подписа четиригодишен договор с Катандзаро, който се пребори за него в конкуренцията на Торино.
Междувременно, Милан подготвя две преотстъпвания в Кремонезе. “Дявола” ще изпрати в новака в Серия "А" полузащитника Уорън Бондо и крайния защитник Филипо Терачано, в чийто наем ще има и опция за неговото закупуване.