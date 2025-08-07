Най-новото попълнение на Милан посочи защо толкова държеше да подпише с клуба

Най-новото попълнение на Милан Ардон Яшари даде първото си интервю пред клубната телевизия. В него полузащитникът обясни защо толкова държеше да премине единствено в състава на „росонерите“, а също така посочи с какво може да помогне на отбора.

„Фантастично е да бъда тук след последните няколко седмици. Най-после дойдох и съм наистина горд да бъда част от този исторически клуб. Искам да върна този отбор там, където заслужава да бъде, печелейки трофеи и мачове. Ще дам всичко от себе си. Щом разбрах за интереса на Милан, почувствах гордост, но решаващ беше проектът, който беше представен на мен и моето семейство. Така че, когато реших, че исках да дойда в Милан, аз дадох дума. За мен това винаги е било мечта още от дете. В семейството ми и сред приятелите ми винаги сме обсъждали Милан. Сега тази мечта се сбъдна.

Физически аз мога да имам значителен принос. Мога да помагам и в двете фази на играта, както и да правя решаващи асистенции в ключови зони. Мисля, че с тези силни страни мога да помагам на тима. Определено съм се вдъхновявал от Роберто Баджо и Андреа Пирло. Харесва ми как те играеха, технически бяха много добри. Техните финални пасове, креативността им… Това са неща, които се опитвам да внасям в моята собствена игра. Така че бих отличил тези двама бивши миланисти. Фантастично е, че ще играя с Лука Модрич. Да стартирам моето приключение тук с невероятен играч, който е спечелил толкова много, само може да ми помогне. Искам да науча много от него, да го слушам и да го видя какъв е на и извън терена.

Честно казано, наистина е трудно да опиша усещането да нося фланелката на Милан. Чувството е фантастично, невероятно е да бъда част от този клуб. Какво още мога да кажа? Искам да моя принос за завръщането на клуба на неговото достойно място. Ще дам всичко за тези цветове, за да ги върна на върха. Защо избрах номер 30? Още в Швейцария започнах да нося №30, в родния ми клуб (Люцерн - б.р.), в който станах професионалист. Обичам Лионел Меси и го избрах, защото и той е стартирал със същия номер. Това ми донесе късмет в Швейцария и Белгия, така че исках да го задържа. Надявам се да го направя исторически номер“, сподели Яшари в първото си интервю като футболист на Милан.