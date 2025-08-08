В Борусия (Дортмунд) не се притесняват от постното трансферно лято

Изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке не е притеснен от това, че клубът не е толкова активен на трансферния пазар през това лято.

"Спокоен съм, защото знам горе-долу какво има предвид нашето спортно ръководство. Не е необходимо да се съгласяваме с всичко, целта ни е да останем упорити. Миналата година реализирахме трансферите си сравнително рано, създадохме огромна еуфория и след това просто получихме шамар. Може би е много добре, че не започваме сезона с такава голяма еуфория. Разполагаме с добър състав, който ще бъде подсилен. Сред най-силните клубове при нас има най-малко текучество. Много е хубаво да няма текучество в отбора", заяви Вацке пред медиите.

Междувременно стана ясно, че нападателят на "жълто-черните" Серу Гираси е отказал оферта от Ал-Хилал, като целта му е да печели трофеи с Дортмунд.

Борусия (Дортмунд) започва новия сезон с мач за купата на Германия срещу Рот-Вайс (Есен) на 18 август.

