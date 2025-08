Братът на Белингам: Искам да съм машина на терена

🎙️ Am zweiten Tag des Trainingslagers in Saalfelden stellt sich Jobe Bellingham den Fragen der Journalisten. Offen spricht unser Neuzugang über die Vorfreude auf seine erste Saison in Schwarzgelb und seine persönlichen Ziele beim BVB.



Zum Video:

▶️ https://t.co/LQ7TmbuCi4 pic.twitter.com/tjpi4fT6nU