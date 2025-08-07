Белингам взе емблематичен номер в Борусия Дортмунд

Новото попълнение на Борусия Дортмунд Джоуб Белингам ще носи екипа с номер 7 през новия сезон 2025/2026, обявиха официално от клуба, което отново повдигна въпросителните около бъдещето на Джовани Рейна, който носеше именно номер 7 до момента. Очаква се американският национал да напусне германския отбор през настоящото трансферно лято. 19-годишният Белингам взе номер 77 след пристигането си от английския Съндърланд и носеше именно него по време на Световното клубно първенство в САЩ.

Love this game, love this number 7️⃣ pic.twitter.com/ZwXQyRmRUc — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2025

22-годишният Рейна не получаваше солидно игрово време пред миналия сезон, като имаше затруднения с формата и физическото си състояние. Той бе титуляр само в три мача от Бундеслигата и изглежда е все по-близо до раздяла с Борусия Дортмунд, пише изданието Goal.com. Ако той все пак остане в тима, ще вземе екипа с номер 21. Джовани Рейна е част от Борусия от 2019 година. От тогава той записа 146 мача, в които реализира 19 гола. Интерес към него имаше от италианския Парма.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages