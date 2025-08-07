Борусия (Д) ще плати голямо обезщетение на Алер

Популярни
  • 7 авг 2025 | 21:14
  • 247
  • 0
Борусия (Дортмунд) е пред окончателна раздяла със Себастиен Алер през настоящото лято, като грандът от Бундеслигата ще бъде задължен да му плати обезщетение. Алер е на прага на нов трансфер в нидерландския Утрехт, пише “Билд”.

Националът на Кот д'Ивоар прекара втората половина на миналия сезон под наем в същия отбор и успя да подобри формата си. В 18 официални мача 31-годишният футболист отбеляза шест гола и добави една асистенция. 

Борусия няма да получи трансферна сума за Алер, който пристигна от Аякс за 31 милиона евро през 2022 година и е един от най-добре платените играчи в тима със заплата от около 10 милиона евро годишно.

“Билд” посочва, че германският клуб ще трябва да плати обезщетение на Себастиен Алер от около 2 милиона евро. Договорът на нападателя изтича следващото лято, но той не попада в сметките на клуба от миналия сезон, когато беше привлечен Серу Гираси.

Снимки: Imago

