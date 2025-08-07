От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

Финалистът в Лига Европа през изминалия сезон Манчестър Юнайтед ще опита да подсили редиците си с привличането на халфа на Брайтън Карлос Балеба. Представители на "червените дяволи" вече са влезли във връзка с ръководството на Брайтън чрез посредници, за да опитат да осъществят трансфер на 21-годишния национал на Камерун, съобщава британската преса.

Според информациите от Брайтън нямат голямо желание да продават един от най-добрите си млади играчи, но са склонни да се разделят с него при оферта от 90 милиона лири плюс допълнителни 10 милиона бонуси. От Юнайтед за момента не са готови да дадат по-голяма сума от 70 милиона лири, но на "Олд Трафорд" таят надежди, че при договорка с играча самият Балеба да поиска от Брайтън намаляване на цената си, за да се реализира сделката. "Червените дяволи" все пак ще се нуждаят от няколко продажби на ненужни

Брайтън привлече Балеба от френския Лил преди две години за сумата от 27 милиона евро. Той обаче бързо се утвърди като един от най-качествените централни полузащитници във Висшата лига, което доведе и до огромното покачване на стойността му. Неговият договор с Брайтън е до лятото на 2028 година, като има опция да бъде удължен с още една.

Снимки: Gettyimages