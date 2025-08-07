Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 2301
  • 2
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

Финалистът в Лига Европа през изминалия сезон Манчестър Юнайтед ще опита да подсили редиците си с привличането на халфа на Брайтън Карлос Балеба. Представители на "червените дяволи" вече са влезли във връзка с ръководството на Брайтън чрез посредници, за да опитат да осъществят трансфер на 21-годишния национал на Камерун, съобщава британската преса.

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

Според информациите от Брайтън нямат голямо желание да продават един от най-добрите си млади играчи, но са склонни да се разделят с него при оферта от 90 милиона лири плюс допълнителни 10 милиона бонуси.  От Юнайтед за момента не са готови да дадат по-голяма сума от 70 милиона лири, но на "Олд Трафорд" таят надежди, че при договорка с играча самият Балеба да поиска от Брайтън намаляване на цената си, за да се реализира сделката. "Червените дяволи" все пак ще се нуждаят от няколко продажби на ненужни

Брайтън привлече Балеба от френския Лил преди две години за сумата от 27 милиона евро. Той обаче бързо се утвърди като един от най-качествените централни полузащитници във Висшата лига, което доведе и до огромното покачване на стойността му. Неговият договор с Брайтън е до лятото на 2028 година, като има опция да бъде удължен с още една.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още десет мача от Лига Европа днес

Още десет мача от Лига Европа днес

  • 7 авг 2025 | 07:56
  • 4483
  • 0
Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

  • 7 авг 2025 | 05:53
  • 8751
  • 15
Челси са приели двойна оферта на Бърнли

Челси са приели двойна оферта на Бърнли

  • 7 авг 2025 | 05:23
  • 7219
  • 0
Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

  • 7 авг 2025 | 04:38
  • 6912
  • 6
Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

  • 7 авг 2025 | 04:16
  • 2618
  • 0
Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

  • 7 авг 2025 | 03:48
  • 4410
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12164
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3827
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76176
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5393
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43153
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13616
  • 29