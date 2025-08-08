Популярни
  Бен Шелтън триумфира в Торонто

Бен Шелтън триумфира в Торонто

  8 авг 2025
Бен Шелтън спечели турнира от сериите "Мастърс 1000" в Торонто, побеждавайки Карен Хачанов с 6:7(5), 6:4, 7:6(3) в драматичен финал. 22-годишният американец, поставен под номер 4 в схемата, стана първият представител на САЩ, триумфирал в турнира, след Анди Родик през 2003 година.

Това е трета титла в кариерата на Шелтън, след тези в Токио през 2023 година и в Хюстън миналата година. Шелтън е и най-младият американец, спечелил турнир от сериите "Мастърс 1000", откакто Родик триумфира в Маями през 2004 година на 21-годишна възраст.

„Чувството е нереално“, сподели Шелтън. - Беше дълга седмица, пътят до финала не беше лесен. Най-добрата ми игра дойде, когато беше най-важно. Бях концентриран, упорит и издръжлив. Всички качества, които харесвам в себе си".

След успеха Шелтън ще се изкачи до рекордното за него 6-о място в световната ранглиста. На полуфинала той елиминира втория поставен Тейлър Фриц с 6:4, 6:3.

Във финалния сблъсък Шелтън реализира 7 от общо 16-те си аса в третия сет и завърши мача, печелейки 14 поредни точки на свой сервис.

29-годишният Хачанов има 7 титли в кариерата си, всички на твърда настилка. На полуфинала той спаси мачбол в тайбрека на третия сет срещу първия поставен Александър Зверев.

Световният номер 1 Яник Синер, шампион в Торонто през 2023 година, и номер 2 Карлос Алкарас пропуснаха турнира, за да се подготвят за US Open.

