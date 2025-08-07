Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

Карен Хачанов от Русия се класира за финала на турнира в Торонто, Канада, след като елиминира германеца Александър Зверев с 6:3 4:6 7:6(4). 1/2-финалният сблъсък от надпреварата продължи 2 часа и 55 минути.
Зверев записа впечатляващия брой от 13 аса, като Хачанов също впечатли със своите 7 директни точки от сервис. На германеца обаче му липсваше прецизност и направи цели 7 двойни грешки.
И двамата имаха силна защита, като германецът допусна само един брейк, а руснака два.
В спора за трофея Зверев ще спори с Бен Шелтън, който спечели изцяло американския полуфинал срещу Тейлър Фриц с 6:4 6:3.