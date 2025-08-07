Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Американецът Бен Шелтън се класира за финала на турнира в Торонто, Канада, след като надви сънародника си Тейлър Фриц с 6:4 6:3. Срещата продължи 78 минути.
Шелтън беше впечатляващ от сервис, като направи 7 аса и не допусна нито една двойна грешка. Също така той реализира три пробива и не позволи на Фриц да направи брейк.
На финала американецът ще спори с руснака Карен Хачанов, който елиминира Александър Зверев с 6:3 4:6 7:6(4).
Битката за титлата предстои в утрешния 8-и август (петък), като срещата ще стартира не по-рано от 2:30 часа българско време.