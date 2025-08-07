Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Американецът Бен Шелтън се класира за финала на турнира в Торонто, Канада, след като надви сънародника си Тейлър Фриц с 6:4 6:3. Срещата продължи 78 минути.

Шелтън беше впечатляващ от сервис, като направи 7 аса и не допусна нито една двойна грешка. Също така той реализира три пробива и не позволи на Фриц да направи брейк.

22 year old Ben Shelton is into the BIGGEST FINAL of his career in Toronto ATP Masters 1000, after beating Taylor Fritz 6-4, 6-3 in the semifinals.



11th career final, first M1000 level.



Playing so, so well. pic.twitter.com/D5p23jjnMc — José Morgado (@josemorgado) August 7, 2025

На финала американецът ще спори с руснака Карен Хачанов, който елиминира Александър Зверев с 6:3 4:6 7:6(4).

Ben Shelton is headed to the biggest final of his career 😤 pic.twitter.com/XXK2fCXglZ — US Open Tennis (@usopen) August 7, 2025

Битката за титлата предстои в утрешния 8-и август (петък), като срещата ще стартира не по-рано от 2:30 часа българско време.