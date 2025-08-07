Вутов: Отборът се представи много добре

Популярни
  7 авг 2025
Героят за Арда (Кърджали) Антонио Вутов сподели първите си впечатления след победата на тима с 1:0 над Кауно Жалгирис в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

"Отборът се представи много добре. Показахме мъжка игра. Щастливи сме, че успяхме да победим. За наше щастие вкарахме гол, но трябва да съжаляваме, че не вкарахме още едно попадение.

Отборът на Жалгирис игра много грубо. Пред нашата врата те не създадоха почти никакви положения. Стояхме много добре в защита. Трябва да търсим победата и във втория мач", заяви Вутов.

