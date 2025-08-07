Тунчев: Със смесени чувства съм, червеният картон стъписа малко момчетата

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев даде мнението си след победата с 1:0 срещу Кауно Жалгирис в Лига на конференциите. Бившият национал оцени успеха в Каунас като важен, но призна, че го приема със смесени чувства.

"Важна победа за нашия отбор, но аз съм със смесен чувства. С оглед на развитието на мача, можеше да вземем по-добър резултат. Този червен картон сякаш малко стъписа футболистите и те решиха, че мачът е свършен. След червения картон инструкциите бяха, че трябва да движим топката по-бързо, да разкъсаме отбора на Жалгирис и да намерим празно пространство. Не го правихме или го правихме прекалено бавно, нещата не се получаваха по най-добрия начин. Точно това казах на полувремето - може би червеният картон успокои футболистите и те помислиха, че мачът е свършил и домакините ще загубят сами.

Гениален ход със смяната? Не, чак пък гениален - Жоро Николов имаше проблем, даже още в началните минути ни подсказаха от лекарския щаб да го заменим, но той каза, че ще пробва. На полувремето усещаше доста повече болката в глезена, казах му, че имаме още доста мачове и не искам да рискуваме да го губим. Поради тази причина влезе Антонио Вутов. Да контролираме ситуацията на терена ни позволи този червен картон, срещу Ботев ни с разви по същия начин мачът. Могат повече футболистите. След червения картон днес футболистите на Жалгирис се опитаха да ни провокират доста пъти, устояхме на това нещо, радвам се, завършихме в пълен състав.

Все още шансовете са 50:50, казвам го съвсем отговорно. Победихме днес, но видях доста стойностен отбор срещу нас. Трябва да бъдем внимателни за преходите, разполагат с доста добри играчи по крилата и напред", каза бившият защитник на ЦСКА, Лестър и Локомотив (Пловдив).