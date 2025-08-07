Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда гостува на Кауно Жалгирис в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на стадион "Дариус и Гиренас" е от 19:00 часа и ще бъде ръководена от 30-годишния съдия от Люксембург Жереми Мюлер.

В предния кръг отборът на Александър Тунчев се справи с финландския гранд ХИК след нулево равенство в Кърджали и 2:2 в реванша в Хелзинки. При дузпите футболистите на българския тим бяха по-точни и записаха имената си в историята на клуба, за който това беше първи отстранен съперник в евротурнирите.

Браво, Арда! Българите пребориха с дузпи коравите финландци

Литовците пък започнаха още от първия предварителен кръг на надпреварата и до момента преодоляха последователно Пенибонт и Валур. Кауно се намира в страхотна серия от 18 мача без загуба - за последно играчите на Ейвинас Черняускас отстъпиха на Банга на 27 април.

Преди 3 дни отборът победи шампионa Жалгирис и запази преднината си от 6 точки на върха в класирането. Със сигурност настроението в лагера на домакините е приповдигнато и те ще направят всичко възможно да затвърдят доброто си представяне с нов успех.

Треньорът на Кауно Жалгирис: Ще използваме нашите силни страни, за да накажем слабостите на Арда

Същото може да се каже и за тима на Арда, който в понеделник разби Ботев (Пловдив) на "Колежа" с 5:0. "Небесносините" продължават да мечтаят за пробив в основната схема на третия по сила европейски клубен турнир, но Тунчев е наясно, че предстоящото препятствие е много сериозно.

Тунчев: Няма да бъде лесно, но отиваме, за да вземем добър резултат

Наставникът сподели, че Арда отива в Каунас с нагласата да постигне добър резултат. Аут за сблъсъка са контузените защитници Емил Виячки и Пламен Крачунов.



Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от Ракув - Макаби (Хайфа) в плейофния кръг на Лигата на конференциите.

НАЧАЛО: 19:00 часа

СЪДИЯ: Жереми Мюлер

СТАДИОН: "Дариус и Гиренас", Каунас