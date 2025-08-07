11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

Популярни
Станаха ясни стартовите състави на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали). Двата тима се изправят един срещу друг в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на стадион "Дариус и Гиренас" е от 19:00 часа и ще бъде ръководена от Жереми Мюлер.

КАУНО ЖАЛГИРИС - АРДА (КЪРДЖАЛИ) 0:0

Стартови състави:

Кауно: 55. Томас Шведкаускас, 21. Хаймен Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор, 10. Гратас Сиргедас, 6. Дамян Павлович, 9. Темур Чогадзе, 7. Амин Бенхаиб, 70. Фабиен Орега, 77. Деян Георгиевич

Арда: 1. Анатолий Господинов, 35. Димитър Велковски, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен, 10. Светослав Ковачев, 9. Георги Николов

СЪДИЯ: Жереми Мюлер
СТАДИОН: "Дариус и Гиренас", Каунас

