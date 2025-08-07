И Натали Костова ще скача на еврофинал в Тампере

България има втори финалист на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години, което се провежда в Тампере, Финландия. Шампионката на страната ни в скока на височина Натали Костова намери място сред финалистките, след като преодоля 1.77 метра.

Другата българка в дисциплината Ирен Саръбоюкова не успя да стигне до финала, след като се справи с 1.69 м тази вечер.

Финалът в скока на височина при девойките е в събота (10 август) в 17:30 часа и ще бъде предаван пряко по БН3.

Снимки: списание “Атлетика”