Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

  • 7 авг 2025 | 13:55
  • 559
  • 0
Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

България има първи финалист от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере (Финландия). 15-годишният Стилиян Орлинов постигна 7.28 метра в квалификациите на скок дължина и зае последното 12-то място, което му гарантира участие на финала на 8 август от 19:15 часа българско време.

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната българка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.

През 2024-а Величкова спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.

В същата дисциплина Рая Димитрова зае пето място в последната серия с 12:02 секунди и за 2 стотни не успя да продължи на полуфиналите. В Тампере тя ще участва и на 200 метра.

В трета серия на 100 метра при юношите Георги Петков остана седми с 11:16 секунди и не продължава напред.

В квалификацията на хвърляне на чук Димо Андреев е 13-ти с 69.05 метра, като 46 сантиметра не му стигнаха за място на финала.

В сериите на 400 метра Кристина Петкова се нареди 7-ма в трета с 56.29 секунди и отпадна.

При юношите в същата дисциплина Васил Антонов също е седми с 49.50 секунди в четвърта серия и също не продължава напред.

По-късно днес предстои участие на Анжелина Петкова в квалификациите на троен скок, на Димитър Панделиев в сериите на 800 метра и на Ирен Саръбоюкова и Натали Костова в пресявките на скок височина.

България има първи финалист от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере (Финландия). 15-годишният Стилиян Орлинов постигна 7.28 метра в квалификациите на скок дължина и зае последното 12-то място, което му гарантира участие на финала на 8 август от 19:15 часа българско време.

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната българка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.

През 2024-а Величкова спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.

В същата дисциплина Рая Димитрова зае пето място в последната серия с 12:02 секунди и за 2 стотни не успя да продължи на полуфиналите. В Тампере тя ще участва и на 200 метра.

В трета серия на 100 метра при юношите Георги Петков остана седми с 11:16 секунди и не продължава напред.

В квалификацията на хвърляне на чук Димо Андреев е 13-ти с 69.05 метра, като 46 сантиметра не му стигнаха за място на финала.

В сериите на 400 метра Кристина Петкова се нареди 7-ма в трета с 56.29 секунди и отпадна.

При юношите в същата дисциплина Васил Антонов също е седми с 49.50 секунди в четвърта серия и също не продължава напред.

По-късно днес предстои участие на Анжелина Петкова в квалификациите на троен скок, на Димитър Панделиев в сериите на 800 метра и на Ирен Саръбоюкова и Натали Костова в пресявките на скок височина.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

  • 7 авг 2025 | 14:15
  • 268
  • 0
Съдът спря вписването на Георги Павлов за шеф на атлетиката

Съдът спря вписването на Георги Павлов за шеф на атлетиката

  • 7 авг 2025 | 08:56
  • 1191
  • 1
БНТ 3 ще излъчи Европейското до 20 г. в Тампере

БНТ 3 ще излъчи Европейското до 20 г. в Тампере

  • 7 авг 2025 | 08:49
  • 697
  • 0
Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

  • 5 авг 2025 | 13:16
  • 698
  • 0
Новозбраният президент на БФЛА дава лични средства за премии на състезатели и треньори

Новозбраният президент на БФЛА дава лични средства за премии на състезатели и треньори

  • 5 авг 2025 | 12:22
  • 2873
  • 1
Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

  • 5 авг 2025 | 12:18
  • 1686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 19263
  • 169
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 8667
  • 10
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 5335
  • 5
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 10087
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 6720
  • 4
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 7835
  • 18