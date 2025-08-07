Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

България има първи финалист от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере (Финландия). 15-годишният Стилиян Орлинов постигна 7.28 метра в квалификациите на скок дължина и зае последното 12-то място, което му гарантира участие на финала на 8 август от 19:15 часа българско време.

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната българка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.

През 2024-а Величкова спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.

В същата дисциплина Рая Димитрова зае пето място в последната серия с 12:02 секунди и за 2 стотни не успя да продължи на полуфиналите. В Тампере тя ще участва и на 200 метра.

В трета серия на 100 метра при юношите Георги Петков остана седми с 11:16 секунди и не продължава напред.

В квалификацията на хвърляне на чук Димо Андреев е 13-ти с 69.05 метра, като 46 сантиметра не му стигнаха за място на финала.

В сериите на 400 метра Кристина Петкова се нареди 7-ма в трета с 56.29 секунди и отпадна.

При юношите в същата дисциплина Васил Антонов също е седми с 49.50 секунди в четвърта серия и също не продължава напред.

По-късно днес предстои участие на Анжелина Петкова в квалификациите на троен скок, на Димитър Панделиев в сериите на 800 метра и на Ирен Саръбоюкова и Натали Костова в пресявките на скок височина.

