Анжелина Петкова извън топ 12 на троен скок на Европейското под 20 г.

Анжелина Петкова не успя да намери място във финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере (Финландия).

17-годишната българка завърши на 18-о място в квалификациите с опит от 12.51 метра (-0.1 м/сек), постигнат във втория ѝ скок. Топ 12 затваря латвийката Бренда Апсите с 12.80 м.

Квалификацията спечели италианката Ерика Сарачени с точно 14 метра (+0.2 м/сек). Тя беше и единствената, която премина квалификационната норма от 13.35 м.



Снимка: списание "Атлетика"