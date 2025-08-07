Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

Популярни
  7 авг 2025
Европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 г. от 2024 г. Радина Величкова не успя да стигне до финала на континенталния форум при 20-годишните в Тампере. Възпитаничката на Ива Пранджева завърши пета в своя полуфинал с 11.85 секунди (-0.3 м/сек) и остана извън първите осем, които ще спорят за отличията. Този резултат отреди на пловдивчанката 16-а позиция в класирането.

Победата в полуфинала на българката грабна една от фаворитките за медалите Кели Ан Маеване Дуала Едимо (Италия) с 11.56 сек. С най-добър резултат за финала се класира британката Мейбъл Аканде - 11.48 сек (-0.2 м/сек).

Малко по-рано днес Димитър Панделиев отпадна в бягането на 800 м при юношите, след като даде резултат 1:54.08 мин и се нареди на 30-та позиция в дисциплината.

Снимка: списание "Атлетика"

