Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

Европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 г. от 2024 г. Радина Величкова не успя да стигне до финала на континенталния форум при 20-годишните в Тампере. Възпитаничката на Ива Пранджева завърши пета в своя полуфинал с 11.85 секунди (-0.3 м/сек) и остана извън първите осем, които ще спорят за отличията. Този резултат отреди на пловдивчанката 16-а позиция в класирането.

Победата в полуфинала на българката грабна една от фаворитките за медалите Кели Ан Маеване Дуала Едимо (Италия) с 11.56 сек. С най-добър резултат за финала се класира британката Мейбъл Аканде - 11.48 сек (-0.2 м/сек).

Малко по-рано днес Димитър Панделиев отпадна в бягането на 800 м при юношите, след като даде резултат 1:54.08 мин и се нареди на 30-та позиция в дисциплината.



Снимка: списание "Атлетика"