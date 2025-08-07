Инес Фицджералд спечели първата европейска титла в Тампере

Двукратната европейска шампионка по крос кънтри за девойки до 20 години Инес Фицджералд спечели първата континентална титла на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. Младата британка беше абсолютно безапелационна и не срещна никаква конкуренция по пътя към златото на 5000 метра. Фицджералд измина дистанцията в дъждовното време над Тампере за 15:09.04 минути.

Борбата за второто място беше доста оспорваната. В крайна сметка среброто заслужи туркинята Едибе Ягъз с личен рекорд от 15:43.60 мин, а бронза взе германката Юлия Ерле също с лично постижение от 15:44.06 мин. Останалите състезателки до осмо място също финишираха с лични рекорди благодарение на високото темпо на Фицджералд.