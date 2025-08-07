Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Инес Фицджералд спечели първата европейска титла в Тампере

Инес Фицджералд спечели първата европейска титла в Тампере

  • 7 авг 2025 | 19:53
  • 312
  • 0
Инес Фицджералд спечели първата европейска титла в Тампере

Двукратната европейска шампионка по крос кънтри за девойки до 20 години Инес Фицджералд спечели първата континентална титла на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. Младата британка беше абсолютно безапелационна и не срещна никаква конкуренция по пътя към златото на 5000 метра. Фицджералд измина дистанцията в дъждовното време над Тампере за 15:09.04 минути.

Борбата за второто място беше доста оспорваната. В крайна сметка среброто заслужи туркинята Едибе Ягъз с личен рекорд от 15:43.60 мин, а бронза взе германката Юлия Ерле също с лично постижение от 15:44.06 мин. Останалите състезателки до осмо място също финишираха с лични рекорди благодарение на високото темпо на Фицджералд.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

  • 7 авг 2025 | 20:40
  • 869
  • 1
Кипиегон ще преследва нов рекорд на Диамантената лига в Силезия

Кипиегон ще преследва нов рекорд на Диамантената лига в Силезия

  • 7 авг 2025 | 19:05
  • 222
  • 0
Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

  • 7 авг 2025 | 18:09
  • 426
  • 0
Доживотна забрана за треньор по лека атлетика във Великобритания след обвинения в сексуално насилие

Доживотна забрана за треньор по лека атлетика във Великобритания след обвинения в сексуално насилие

  • 7 авг 2025 | 16:35
  • 1286
  • 0
Анжелина Петкова извън топ 12 на троен скок на Европейското под 20 г.

Анжелина Петкова извън топ 12 на троен скок на Европейското под 20 г.

  • 7 авг 2025 | 15:18
  • 921
  • 0
Световният рекорд на Джонатан Едуардс в тройния скок вече 30 години е недостижим

Световният рекорд на Джонатан Едуардс в тройния скок вече 30 години е недостижим

  • 7 авг 2025 | 14:50
  • 4778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Сабах, равностойно начало

Левски 0:0 Сабах, равностойно начало

  • 7 авг 2025 | 20:59
  • 31498
  • 125
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 37650
  • 112
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 34774
  • 127
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 18931
  • 15
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 21554
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 10754
  • 18