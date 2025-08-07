Започнаха първите мачове от деня в Лигата на конференциите: Аустрия взе преднина

Днес ще се изиграят 29 мача от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Най-важни за българския футбол са срещите на Левски и Арда, които ще се опитат да направят първата крачка към класиране на плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Кърджалийци гостуват на Кауно Жалгирис, а по-късно "сините" приемат Сабах.

Ще следим с интерес и срещите АЗ Алкмаар - Вадуц и Ракув - Макаби Хайфа, защото някой от тези отбори ще се изправи на пътя на българските представители, ако те успеят да продължат напред.

Шериф (Тираспол), в който играе Иван Дюлгеров, гостува на Андерлехт, а Партизан, в чиито редици е Янис Карабельов, приема Хибърниън.

Разбира се, тук може да следите в реално време и всички резултати от деня в третия по сила турнир на УЕФА.