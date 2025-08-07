Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Започнаха първите мачове от деня в Лигата на конференциите: Аустрия взе преднина

Започнаха първите мачове от деня в Лигата на конференциите: Аустрия взе преднина

  • 7 авг 2025 | 18:50
  • 1376
  • 0
Започнаха първите мачове от деня в Лигата на конференциите: Аустрия взе преднина

Днес ще се изиграят 29 мача от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Най-важни за българския футбол са срещите на Левски и Арда, които ще се опитат да направят първата крачка към класиране на плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Кърджалийци гостуват на Кауно Жалгирис, а по-късно "сините" приемат Сабах.

Ще следим с интерес и срещите АЗ Алкмаар - Вадуц и Ракув - Макаби Хайфа, защото някой от тези отбори ще се изправи на пътя на българските представители, ако те успеят да продължат напред.

Шериф (Тираспол), в който играе Иван Дюлгеров, гостува на Андерлехт, а Партизан, в чиито редици е Янис Карабельов, приема Хибърниън.

Разбира се, тук може да следите в реално време и всички резултати от деня в третия по сила турнир на УЕФА.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 1198
  • 1
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 1679
  • 0
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 12905
  • 6
Лос Анджелис представи официално Сон

Лос Анджелис представи официално Сон

  • 7 авг 2025 | 11:28
  • 3115
  • 0
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 9728
  • 9
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 13540
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 1994
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12825
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11610
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12737
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18841
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7544
  • 15