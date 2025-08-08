Червен картон обърка плановете на Партизан

Популярни
  8 авг 2025
26 000 фенове на Партизан се надяваха да станат свидетели на нова европейска победа, но вместо това любимият им тим се провали срещу Хибърниън и загуби с 0:2 в двубой от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. "Гробарите" останаха с човек по-малко още в 34-тата минута и гостите от Шотландия се възползваха. Янис Карабельов този път беше сред резервите на Партизан и се появи чак в 86-ата минута.

В предишните кръгове отборът на Сърджан Благоевич елиминира АЕК Ларнака и Олександрия, а Хибърниън звучеше като отличен жребий, но реалността се оказа различна. Младият тим на Партизан създаде повече положения до почивката, но ги пропусна, а след червения картон всичко за сърбите се обърка.

Грешникът за "черно-белите" беше Вукашин Джорджевич, който вече имаше жълт картон, но задържа противников футболист и съдията Фаруджа го изгони. Хибърниън поведе в 40-ата минута, когато след центриране от корнер топката стигна на далечната греда до Мартин Бойл и той не сгреши.

През второто полувреме Партизан не само не успя да изравни, но допусна и второ попадение. То падна в 70-ата минута от дузпа. Нарушението извърши Никола Шимич, а Бойл преодоля от бялата точка Марко Милошевич.

