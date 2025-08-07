АЕК изпусна аванс от два гола в Кипър

Арис (Лимасол) и АЕК направиха 2:2 в мач от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Гръцкият тим имаше преднина от два гола още в 14-тата минута, но домакините бързо изправниха и запазиха шансове за реванша в Атина след седмица.

Роберто Перейра откри в полза на АЕК в 9-ата минута, а малко след това се разписа и Филипе Релваш. Андроникос Какулис върна едно попадение за Арис в 18-ата минута, а в 31-вата бившият футболист на Рейнджърс Конър Голдсън беше точен за 2:2.

Другият кипърски представител - Омония (Никозия), разгроми с 4:0 като гост Араз от Азербайджан. Лойзос Лойзу отбеляза два гола, а по един добавиха бившият футболист на Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) Евандро и черногорският ветеран Стеван Йоветич.

Шведският АИК спечели с 2:1 домакинството си на Дьор, Баник (Острава) надви Аустрия Виена в истинско голово шоу - 4:3, а Рига ФК изненадващо разгроми с 3:0 Бейтар (Йерусалим).