Истанбул Башакшехир обърна лидера в Норвегия

Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  • 7 авг 2025 | 22:11
  • 699
  • 0
След като във втория предварителен кръг в Лига на конференциите елиминира родния Черно море, Истанбул Башакшехир е на път да отстрани още един съперник. Турският тим спечели с 3:1 гостуването си на Викинг, въпреки че получи гол още във 2-рата минута.

Сандер Свендсен даде летящ старт на водача в норвежкото първенство, но през второто полувреме домакините станаха жертва на стопроцентовата ефективност на Истанбул Башакшехир. Турците отправиах три точния изстрела в целия мач, като и трите се превърнаха в попадения. Дениз Турук изравни в 60-ата минута, а Кристофър Опери (79') и Дейви Зелке (90+4') осигуриха спокойствие на Истанбул Башакшехир преди реванша.

Скандинавското дерби между Розенборг и Хамарби приключи без голове - 0:0. В двата състава титуляри бяха бившите футболисти на Лудогорец Аслак фон Витри и Шакийл Пинас.

Полският Ягелония стигна до минимален успех с 1:0 срещу Силкеборг в Дания, а Милсами се наложи с 3:2 над Виртус от Сан Марино, въпреки че завърши срещата с двама човека по-малко.

Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

  • 7 авг 2025 | 19:30
  • 2186
  • 1
Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

  • 7 авг 2025 | 19:18
  • 3054
  • 1
Играят се последните два мача в Лига Европа

  • 7 авг 2025 | 22:00
  • 11706
  • 0
Играят се голяма част от мачове от деня в Лигата на конференциите: Партизан с гол пасив и човек по-малко

  • 7 авг 2025 | 18:50
  • 6251
  • 0
Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

  • 7 авг 2025 | 18:48
  • 584
  • 1
Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

  • 7 авг 2025 | 18:18
  • 3736
  • 0
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 22:15
  • 93761
  • 405
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 59278
  • 122
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 50961
  • 153
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 24099
  • 35
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 24098
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 13791
  • 21