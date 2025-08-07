Истанбул Башакшехир обърна лидера в Норвегия

След като във втория предварителен кръг в Лига на конференциите елиминира родния Черно море, Истанбул Башакшехир е на път да отстрани още един съперник. Турският тим спечели с 3:1 гостуването си на Викинг, въпреки че получи гол още във 2-рата минута.

Сандер Свендсен даде летящ старт на водача в норвежкото първенство, но през второто полувреме домакините станаха жертва на стопроцентовата ефективност на Истанбул Башакшехир. Турците отправиах три точния изстрела в целия мач, като и трите се превърнаха в попадения. Дениз Турук изравни в 60-ата минута, а Кристофър Опери (79') и Дейви Зелке (90+4') осигуриха спокойствие на Истанбул Башакшехир преди реванша.

Скандинавското дерби между Розенборг и Хамарби приключи без голове - 0:0. В двата състава титуляри бяха бившите футболисти на Лудогорец Аслак фон Витри и Шакийл Пинас.

Полският Ягелония стигна до минимален успех с 1:0 срещу Силкеборг в Дания, а Милсами се наложи с 3:2 над Виртус от Сан Марино, въпреки че завърши срещата с двама човека по-малко.