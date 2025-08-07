Искан от ЦСКА блесна с асистенция в ЛК

Лозана спечели с 3:1 домакинството си на Астана от третия предварителен кръг в Лига на конференциите. За швейцарския тим титуляр беше левият бек Морган Поати, който се очакво до дни да премине в ЦСКА. Конгоанецът игра много силно и асистира за попадението на Албан Айдини през второто полувреме.

До почивката Лозана си осигури комфортен аванс с голове на Джйми Рош (24') и Мамаду Кали Сене (42'). В 72-рата минута Поати центрира към Айдини и косовският нападател вкара за 3:0. В самия край на срещата Иван Башич намали и съхрани шансовете на Астана за реванша след седмица.

Друг швейцарски отбор - Лугано, претърпя унизителна загуба с 0:5 у дома от Целье. Попаденията за гостите от Словения отбелязаха Франко Ковачевич (2), Даниел Щурм, Марк Забуковник и Марио Квесич.

Спарта (Прага) не се затрудни с Арарат-Армения и постигна успех с 4:1, Университатя (Крайова) победи Спартак (Търнава) с 3:0, а Олимпия (Любляна) и албанският Егнатия направиха нулево равенство.