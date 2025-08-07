Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

Бешикташ си гарантира място в плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, след като срази с 4:1 Сейнт Патрикс като гост. Турският гранд вкара четири безответни попадения още до почивката, а след нея намали оборотите и позволи на домакините да стигнат до почетен гол.

Жоао Марио откри резултата в 8-ата минута, а в 14-тата точен беше Тами Ейбрахам. Бившият английски национал се разписа още веднъж в 23-тата минута, а в 43-тата оформи хеттрка си от дузпа. Гола за Сейнт Патрикс реализира Саймън Пауър в 49-ата минута.

Една от големите изненади на вечерта в третия по сила клубен турнир в Европа поднесе поднесе Викингур. Исландският тим разби с 3:0 Брьондби и има големи шансове да елиминира датския гранд. Португалският Санта Клара спечели с 3:0 гостуването си на Ларн от Северна Ирландия, а Полися (Житомир) се наложи със същия резултат над Пакш на неутрален терен в Прешов.

В други срещи днес Ракув загуби с 0:1 като домакин от Макаби (Хайфа), Хайдук (Сплит) направи обрат срещу Динамо (Тирана) и спечели с 2:1 на "Полюд", а Рапид (Виена) и Дънди Юнайтед не излъчиха победител в австрийската столица - 2:2.