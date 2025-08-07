Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

Макс Верстапен не успя да се качи на подиума в нито един от последните четири старта във Формула 1, което е неговата най-дълга подобна серия от началото на 2018 година насам.

Световният шампион обаче заяви, че не е изненадан от този факт на фона на всички трудности, които Ред Бул изпитва в последно време. Той също така подходи и философски към нещата, напомняйки на всички за силните си резултати през последните години. От началото на сезон 2021 насам нидерландецът има общо 55 победи в 104 старта, включително двата успеха в Япония и Емилия-Романя през тази година.

„Това не е изненада, разбира се, ако погледнем проблемите, които имаме. Мисля, че от друга страна, през последните четири години аз имах множество добри резултати. Така че е на приливи и отливи“, обясни четирикратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages