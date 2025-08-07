Популярни
  3. Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

  • 7 авг 2025 | 10:23
Шефът на Мерцедес Тото Волф успя да постави под напрежение мениджмънта на Ред Бул с постоянното си желание да преговаря с Макс Верстапен за евентуален трансфер, дори двете страни са стигнали до сериозни разговори, но без особен резултат и световният шампион обяви, че остава в тима и за 2026 година.

Сега Волф обясни, че настоящият първи пилот на Мерцедес Джордж Ръсел е бил наясно, че няма да подпише новия си договор с отбора, докато не стане ясно какви са плановете на Макс Верстапен.

„Да чакаме ли новини за договора на Джордж в скоро време? Да. Винаги съм казвал, че съм доволен от нашите пилоти – Ръсел и Кими Антонели. Но изведнъж бъдещето на Макс се оказа под въпрос и затова преговаряхме и с него.

„Винаги съм бил пределно честен с Джордж: шансът той да остане при нас беше 90%, но трябваше да поговорим и с Верстапен. Сега ситуацията се изясни и всичко се върна към нормалното си състояние.“

Волф допълни, че е доволен от прогреса на Ръсел в хода на сезона, както и от начина, по който британецът се справя като лидер на тима след напускането на Люис Хамилтън.

„Още миналата година стана ясно, че Джордж е вече достатъчно зрял, но все още беше в сянката на Хамилтън. Когато Люис напусна, Джордж по естествен път пое ролята на лидер и показа резултати, които превъзхождат възможностите и потенциала на автомобила ни.“

