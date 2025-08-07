Йос Верстапен: Хората погрешно смятат, че Макс е задник!

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен завърши девети в своя старт №200 за Ред Бул през уикенда в Унгария. А баща му Йос използва повода, за да се върне назад в кариерата на Макс.

„Първата титла на Макс беше нещо много специално, а всички обстоятелства, при които тя беше спечелена, я правят още по-специална – обясни Верстапен-старши пред вестник De Telegraaf. – Всеки път, когато гледам последната обиколка от състезанието в Абу Даби през 2021, това наистина е нещо специално. Как Макс позиционира колата си до тази на Хамилтън и го изпреварва… До тази финална част на състезанието ние на практика нямахме шансове. В онзи момент Хамилтън просто беше твърде бърз.“

Също така, Йос държи да отбележи, че Макс си е същият какъвто е бил преди 10 или 15 години и той много се гордее с това.

„Мисля, че много хора, особено британците, имат грешна представа за Макс – обясни бившият пилот. – Смятат, че той е задник или нещо подобно. Може би това се дължи и на социалните мрежи. Но според мен, това изобщо не е вярно. Макс си е същият какъвто беше преди 10-15 години, не се е променил, от това аз лично изпитвам гордост.“

