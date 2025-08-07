Популярни
  3. Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 16:14
  • 221
  • 0
Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на ЦСКА от 4-ия кръг на efbet Лига. В нея се завръщат Димитър Тонев, който пропусна двубоя с Берое заради вирус, както и бранителят Жоао Бандаро.

В групата на Черно море за двубоя са: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телес, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

