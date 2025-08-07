Популярни
  3. Стойчо Младенов: Никой не ме е търсил от ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 09:54
  • 807
  • 9
"Никой не ме е търсил от ЦСКА до момента" - с тези думи Стойчо Младенов коментира слуховете около евентуално свое завръщане на "Българска армия". Изказването му идва на фона на оставката на спортния директор Пауло Нога и слабия старт на сезона за "червените".

Името на Младенов отново се завъртя в публичното пространство, след като отборът стартира с две равенства и една загуба.

В подкрепа на настоящия треньор Душан Керкез, лидерът на Сектор "Г" Иван Велчев припомни как в миналото Младенов често е бил решението в трудни моменти за клуба.

От своя страна самият Младенов е имал желание да върне подкрепата, дори се е допрял до Кюстендилеца с молба да му помогне, но без резултат.

В същото време, от клуба не бързат да назначават нов спортен директор. Вариантите, които се обсъждат, включват бившата легенда, скаутът Методи Томанов, а дори и Пламен Марков или Бойко Величков

