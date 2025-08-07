Пауло Нога е прибрал компенсация от ЦСКА

Вече бившият спортен директор на ЦСКА Пауло Нога е прибрал компенсация, за да прекрати договора си с клуба, съобщава “Тема спорт”. “Червените” обявиха преди дни, че раздялата с португалеца е станала, след като той е подал оставка. Това наистина се е случило, но под условието на компенсация, която да бъде изплатена на Нога. Размерът й не е ясен, както и за каква част от оставащият му договор с ЦСКА той е бил обезщетен.

Стойчо Младенов: Никой не ме е търсил от ЦСКА

Въпреки лансираната сериозна популярност на Пауло в родината му Португалия, раздялата с червените бе отразена единствено с един скромен материал в „Рекорд“.

До края на август не се очаква да има назначен нов човек на позицията. Вчера се появи името на Светослав Тодоров като вариант, който от години работи в Англия. Проверка установи, че това няма да се случи. Отдалечава се и опцията за Стойчо Младенов.